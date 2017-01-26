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В Кош-Агачском районе услышат свои новости

В Кош-Агачском районе появилось свое радио. ГТРК "Горный Алтай" предоставила редакции газеты "Чуйские зори" местные врезки в эфире "Радио России. Горно-Алтайск". Пока вещание проходит в тестовом режиме, однако в скором времени жители высокогорного района могут услышать новости своего муниципалитета, прогноз погоды и тематические передачи.

За последний год это уже второй прорыв в развитии радиовещания в Горном Алтае. Первый - был летом прошлого года, когда в высокогорных районах, а именно в Кош-Агачском, Улаганском, Усть-Канском и Усть-Коксинском, "Радио России" начало вещание в FM-диапазоне. А теперь в Кош-Агаче будут свои - МЕСТНЫЕ врезки. В рамках соответствующего договора эфирное время и необходимое оборудование предоставила ГТРК "Горный Алтай".

ТАТЬЯНА КОНЧЕВА, ДИРЕКТОР ГТРК "ГОРНЫЙ АЛТАЙ": «Мы запускаем первый пилотный проект в Кош-Агачском районе, нашем самом отдаленном, но тем не менее, он у нас передовой район. ГТРК «Горный Алтай» закупила необходимый комплект оборудования. Кроме того, мы готовы работать и с остальными, с другими районами РА. Я уверена, что проект будет иметь большую перспективу, большое будущее. И также мы готовим и специалистов, проводим обучение персонала, тех, кто будет работать на этих радиостанциях».

Пока вещание проходит в тестовом режиме. Однако в скором времени, будет полноценный эфир по утвержденной сетке. Продумана и тематика программ, куда войдут новости, прогноз погоды и рекламный блок. Передачи будут готовиться на русском языке, кроме того, предусмотрены и музыкальные вставки на алтайском и казахском.

РОМАН МОЛЧОЕВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР МУНИПАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ "ЧУЙСКИЕ ЗОРИ": «Будем выходить с новостями и пятницу добавляется только 20-минутные программы "Калейдоскоп Кош-Агача" и "Гость в студии".

Сегодня все радиостанции заинтересованы в том, чтобы перейти новый уровень, поскольку одни из основных слушателей- водители автомобилей, чьи приемники работают только в FM-диапазоне. Поэтому переход "Радио России" на новый формат коснется и других районов республики.

ЮРИЙ ДЕМИН, ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА "РТРС" РТПЦ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Совместно с ГТРК "Горный Алтай" есть план по развитию дальнейшего радиовещания в этом диапазоне: в Горно-Алтайске, Турачаке, в Онгудае, Иогаче, а также в Акташе и Шебалино».

После прекращения вещания на длинных и коротких волнах программ Радио России, трансляция в FM-диапазоне позволит слушателям вновь услышать знакомые голоса ведущих одного из самых старейших радиоканалов.

Олеся Овсянкина