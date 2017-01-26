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Уровень преступности в регионе снизился на 9%

На защите общественного порядка и безопасности граждан. Итоги оперативно-служебной деятельности за 2016 год подвели на расширенном заседании коллегии МВД региона. Главный показатель - уровень преступности в РА снизился на 9%.

В структуре преступности отмечается снижение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств - этот показатель в РА ниже среднероссийского и сибирского. Разбоев, грабежей, краж также стало меньше. Однако возросла так называемая "пьяная преступность". Алкогольное опьянение сопутствовало каждому второму совершенному преступлению. Отмечается рост подростковой преступности, особенно совершенных группами. Что касается незаконного оборота наркотиков, то за прошлый год выявлено 208 случаев по данному виду преступлений.

ПАВЕЛ ГАВРИЛИН, МИНИСТР МВД по РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ: «Принятые в комплексе организационные и практические меры оперативного характера позволили повысить показатели раскрываемости преступных деяний, как в целом с 70,1% до 74%, так и по некоторым их видам. Лучше чем в 2015 году раскрывались тяжкие и особо тяжкие преступления, убийства, преступления против собственности, в том числе кражи. Повысились результаты работы по раскрытию преступлений прошлых лет».

За 2016-й год в органы внутренних дел поступило порядка 45 с половиной тысяч обращений граждан с сообщениями о преступлениях. Порядка 15 тысяч было органами внутренних дел было разрешено. Практически по каждому 4 сообщению принято решение о возбуждении уголовного дела.

МИХАИЛ МАРГАЧЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Как говорит президент страны В.В.Путин приоритет политики нашего государства в том, чтобы обеспечить безопасность граждан и общества. Все обратившиеся за помощью в защите своей жизни права и собственности должны ее получить. При нынешних сложных условиях в мире и стране мы должны быть чуткими к переменам. Реагировать на основные вызовы, использовать эффективные методы борьбы с правонарушениями. На сегодня вам это удается».

В 2016 полицейскими был выявлен ряд преступлений и в экономической сфере на общую сумму в 138 млн. рублей. В 2017 году работа по защите бюджетных средств и противодействию коррупции будет продолжена.

ПАВЕЛ ГАВРИЛИН, МИНИСТР МВД по РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ: «Решение возложенных на органы внутренних дел задач осуществлялось в тесном взаимодействии как с органами государственной власти республики, так и с правоохранительными органами и прокуратурой при непосредственном участии общественности».

За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи почетными грамотами и благодарственными письмами правительства РА и Госсобрания- Эл Курултай отмечены Сергей Евсеенко, Муса Кагарманов, Айсур Кучинов, Руслан Борошев.

Владимир Виноградов