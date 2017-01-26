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Студенты знакомятся с работой полицейских

«Студенческий десант». В рамках Всероссийской акции, посвященной дню российского студенчества, учащиеся разных учебных заведений Горно-Алтайска познакомились с работой полицейских. Ребят посетили Музей МВД и встретились с сотрудниками разных подразделений ведомства.

Личные вещи сотрудников МВД, фотографии, медали, изъятое у правонарушителей оружие. Специалист-экскурсовод ведомственного музея познакомила студентов Горно-Алтайского политехнического колледжа имени Гнездилова с историей органов внутренних дел Горного Алтая, ответила на их вопросы.

Сотрудники Министерства внутренних дел уверены, такие мероприятия помогают молодым людям составить собственное представление о работе современной полиции, и возможно в дальнейшем, определится с будущей профессией. В рамках Всероссийской акции "Студенческий десант" отдел МВД по Горно-Алтайску так же посетили студенты городского экономического техникума. Подполковник полиции Виктор Русманов рассказал студентам о работе патрульно-постовой службы, обеспечивающей правопорядок в республиканской столице.

В экспертно–криминалистическом центре, ребятам показали специальные средства, с помощью которых можно обнаружить и изъять следы, оставленные на месте преступления. Ещё одними участниками акции стали учащихся Горно-Алтайского педагогического колледжа. Ребят пригласили в Управление ГИБДД по Республике Алтай, где им рассказали об организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах региона. Юноши и девушки увидели, как происходит взаимодействие оперативного дежурного с экипажами дорожно-постовой службы. Сотрудники полиции отмечают, после проведения подобных мероприятий, многие из студентов решают вступить в ряды добровольных народных дружинников.

Сергей Булгаков при содействии пресс службы МВД.