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Действует ли в РА электронное ОСАГО?

Страховка в один клик. С этого года владельцы автомобилей могут оформить полис ОСАГО как в бумажном варианте, так и в электронном. Главные преимущества последнего - всеобщая доступность, экономия времени и денег. Сегодня при оформлении полиса в самих страховых компаниях людям зачастую приходятся оплачивать ряд дополнительных услуг. У страховщиков было полтора года на то, чтобы протестировать электронную систему.

Несмотря на то, что оформлять электронные полисы обязаны все зарегистрированные страховые компании, многие еще этого не практикуют. Поэтому первым делом нужно подстраховать себя и проверить на официальном сайте Российского союза автостраховщиков может ли выбранная вами компания ОКАЗЫВАТЬ ТАКУЮ УСЛУГУ. Также необходимо удостовериться, есть у них лицензия или нет можно на сайте Банка России. Здесь же вы можете посмотреть подробную инструкцию. Оформлять полис через интернет должен лично владелец транспорта, документы понадобятся те же. Водительское удостоверение, Паспорт Технического Средства и диагностическая карта. Выбрав раздел "электронное ОСАГО" действуйте строго по инструкции. Специалисты отмечают, что нужно быть предельно внимательным при заполнении анкеты и заявлений, так как любое несоответствие в букве или цифре заблокирует вашу заявку. Все строго конфиденциально. Все пароли и коды приходят на вашу электронную почту и ваш номер телефона, поэтому проверьте, чтобы они были действующими. Документ будет храниться в вашем личном кабинете, это удобно, если вы потеряете распечатанный бланк, вы сможете сделать это снова.

СЕРГЕЙ ЖУРАВЛЕВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА по РА СИБИРСКОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ: «С первого января по всей России данная услуга доступна и ежедневно порядка 10% договоров заключается в электронном виде. На территории РА так же жителям эта услуга доступна и фактически уже оформлено несколько десятков таких полисов».

Полис ОСАГО на привычном бланке строгой отчетности и полис в электронном виде абсолютно равнозначны с точки зрения законодательства. Одно из его преимуществ последнего - это то, что его нельзя подделать, в отличие от бумажного. Но всё-таки главный вопрос, который волнует каждого водителя, это проверка полиса инспектором ГИБДД.

СЕРГЕЙ ЖУРАВЛЕВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА по РА СИБИРСКОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ: «Водитель обязан иметь при себе распечатанную на бумажном носителе информацию о заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа и передавать соответствующий документ для проверки».

Данные всех ОСАГО, бумажных и электронных, вносятся в единую базу. Подлинность этого документа сотрудники ГИБДД проверяют на официальном сайте Российского союза автостраховщиков. Стоит отметить, что у компаний было достаточно времени для того, чтобы наладить процесс выдачи электронных полисов. Так как их оформление началось еще в июле 2015-го. И на сегодня отмечают специалисты, электронное ОСАГО это наиболее удобный и выгодный способ страховки вашего транспортного средства.