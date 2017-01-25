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Студенты отмечают сегодня свой праздник

В Горно-Алтайском государственном университете состоялся спортивный праздник, посвященный этому событию. В программе: командные соревнования - эстафеты, катание на коньках и хоккей с мячом.

Испытание "быстрый спортсмен" выполняется на коньках. Участник за минимальное время должен обойти все фишки и передать эстафету своему товарищу, и так, пока дистанцию не пройдет вся команда. Пусть получается не с первого раза, но тут главное - воля к победе.

Это лишь одно из испытаний на спортивном празднике в честь 25-го января. На стадионе Горно-Алтайского гос. университета, несмотря на мороз , собралось много желающих окунуться в студенческую атмосферу. Причем в этом году это не только представители ГАГУ, но и обучающиеся средне-специальных учебных заведений.

Транспортировка тюленя, боулинг и хоккей с мячом. В каждой команде по 5 участников. Для того чтобы одержать победу они должны быстро и правильно пройти все испытания. Спортивный праздник в день студента традиционно проходит здесь уже второй год. Всё это делается для пропаганды здорового образа жизни, повышения спортивного мастерства студентов и создания праздничной атмосферы.

Лучших отметили памятными подарками. 3-е место досталось команде Аграрного колледжа, вторые –ГАПК, а победу одержали представители Горно-Алтайского государственного университета.

Иван Яськов