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Спиртосодержащие непищевые продукты исчезли с прилавков

Сотрудники Роспотребнадзора и городской администрацией провели рейд по торговым точкам столицы. Напомним, в конце прошлого года постановлением главного санитарного врача России в стране была приостановлена продажа спиртосодержащей непищевой продукции на 30 суток.

Выявление и пресечение. Совместные рейды специалистов Роспотребнадзора и городской администрации стали уже регулярными. Главное - снять с реализации всю спиртосодержащую непищевую продукцию с содержанием этилового спирта более 25 %. Фанфурики или настойка боярышника стали очень популярны из-за относительной дешевизны.

Сегодня в стране действует запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Постановление главного санитарного врача России было принято в связи с массовыми отравлениями людей, в том числе со смертельными исходами.

ОЛЬГА ШЕСТОВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по РА: «На сегодня нами обследовано на территории РА уже около 400 объектов торговли, выявлено 1229 штук спиртосодержащей непищевой продукции. Это примерно 117 литров общего объема».

Главная идея - сохранить жизнь и здоровье населения. К борьбе с фанфуриками сегодня активно присоединяются и общественные организации. Представители некоторых из них вообще выступают за полный запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей.

НАДЕЖДА КАЛМАТОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЖЕНЩИНЫ АЛТАЯ - АЛТАЙДЫН ЭПШИЛЕРИ": «Мы всегда говорили о том, что на территории нашей республики должен быть наложен полный запрет на реализацию этих спиртосодержащих настоек - боярышников, фанфуриков. Потому что у нас люди травятся, в семьях начинается алкоголизм, пьянство. Из-за этого разрушаются семьи, дети остаются без родителей».

Всего в прошлом году в регионе зарегистрировано 52 случая отравлений алкоголем, из них 27 человек умерли. Мониторинг показал, что среди них мужчин, причем трудоспособного возраста, гибнет в 4 раза чаще, чем женщин.

По итогам же последнего рейда нарушений не выявлено, но специалисты Роспотребнадзора призывают продавцов отказаться от реализации фанфуриков.

Владимир Попошев