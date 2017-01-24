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Школу в Каясе введут в эксплуатацию в 2018 году

Приоритет в сфере образования - новые школы для детей республики. Глава региона Александр Бердников провёл рабочее совещание на месте строительства школы в микрорайоне Каяс. Новое учебное заведение сможет принять 275 детей и полностью покроет потребность этого динамично развивающегося района республиканской столицы. Школу планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году.

Сейчас в районе Каяса проживают уже более 6 тысяч человек, и количество жителей этого микрорайона постоянно растёт, по мере того как он застраивается новыми домами. Поэтому строительство большой современной школы здесь жизненно необходимо. Напомним, что строительство школы было начало в прошлом году в рамках региональной программы. На рабочей планёрке с чиновниками городской администрации, правительства и подрядчиками, было отмечено, что строительство идёт не такими темпами, как хотелось бы.

По словам подрядчиков, на деньги были проведены подготовительные роботы по заливке фундамента. Сейчас они продолжаются. Для того чтобы продолжить строительство, планируется открытие новую кредитную линию. Для этого будут заключены договоры с двумя банками, после этого строительство активизируется, уверены чиновники. Кроме того Александр Бердников дал поручение рассмотреть возможность выделения 50 млн рублей из республиканского бюджета для выкупа инфраструктурных объектов школы - котельной, а также электро и газовых сетей.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Принято решение что эту школу мы введём в 18 году. Это – стопроцентно. Сейчас вот на месте наработали схемы финансирования. В этом году мы решим вопрос с котельной с оборудованием и инфраструктурой, подготовили подушку фундамента, сейчас будет вестись монтаж фундамента. Доведём это конечно до конца, это наши обязательства перед народом, дело чести органов власти и города и РА, к сожалению, на протяжении последних 20 лет город не выполнял своих обязательств. Это обязательства Горно-Алтайска были по строительству школ и детсадов. Ни одной школы за 20 лет, ни одного детсада построено не было за счёт своего бюджета».

Добавим, что сметная стоимость школы составляет 319 млн. рублей. Здание школы будет двухэтажным и рассчитано на 275 обучающихся. Это закроет потребность в школьных местах микрорайона Каяс.

Алексей Параев