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В Горно-Алтайске проходит традиционная городская неделя педагогического мастерства

Талантливые и творческие, молодые и опытные учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования в течение недели борются за звание лучшего.

Торжественное открытие недели педагогического мастерства состоялось в городском Доме культуры. Традиционно в ее рамках проходят три профессиональных конкурса: «Учитель года», «Воспитатель года» и «Воспитать человека». В течение 5-ти дней 20 участников ожидают серьёзные испытания.

В программе конкурса мастер-классы, демонстрационные занятия различные презентации. Где-то участникам необходимо показать свои знания, а где-то и творческую сторону. Например, учитель химии из городской 9-ой гимназии Екатерина Авдюшкина, на своём мастер-классе, приготовила аналог крема для рук, показала, как выводить сложные пятна и даже из подручных средств сделала средство для мытья посуды.

Таким образом она не просто рассказывает о химических реакциях, но и наглядно демонстрирует какую пользу могут приносить знания.

Педагогов дополнительного образования и воспитателей также ожидает насыщенная программа. Открытые занятия, защита программ и даже педагогический ринг.

Конкурсная программа будет продолжаться до конца недели. А уже 27 января на торжественном закрытие станут известны имена лучших учителей, педагогов дополнительного образования и воспитателей Горно-Алтайска. Именно они будут представлять муниципалитет уже на региональном этапе.

Иван Яськов