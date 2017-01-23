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Состоялся съезд Единой России

Итоги реализации предвыборной кампании, расстановка приоритетов, выборы руководящего состава. В Москве завершился съезд Единой России. В течении двух дней партийцы участвовали в различных дискуссионных площадок, а также избрали председателя партии и руководителя Высшего состава. В работе съезда приняла участие и делегация из Республики Алтай.

ОЛЬГА УСОЛЬЦЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ: «Более трех тысяч участников и делегатов. За 2 дня здесь сняли, записали и подготовили репортажи около 900 представителей СМИ. Это все российские регионы. О 16-м съезде «Единой России» в эти дни говорит вся страна».

Первый день работы съезда. В его рамках состоялась выставка партийных проектов, где представлены основные результаты работы. Образование, здравоохранение, ЖКХ и АПК – проекты «Единой России» успешно реализуются во всех сферах и стали основой государственной политики. В этом году стартуют еще 3 партийных проекта: по развитию театров малых городов, сельских клубов и парковых зон.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Здесь нет звенящей пустоты, как у наших идеологических оппонентов. Мечтать не вредно, как говорится. Здесь конкретные проекты: Дворовая территория, сельский клуб, модернизация дорог местного значения - это те аспекты, от которых жизнь людей становится комфортнее».

ИВАН БЕЛЕКОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ: «И в вопросах экономики, и в вопросе стабилизации цен, реформирование, политическая система, социально-экономическое положение - все это найдет отражение в решениях 16-го съезда».

На прошедшие в сентябре думские выборы партия шла с развернутой программой. На съезде будут подведены первые итоги ее реализации, отметил Александр Жуков. 7 дискуссионных площадок - на каждой обсуждалась сегодняшняя ситуация в стране. И здесь необходимо опираться на информацию из регионов, подчеркнул Александр Жуков.

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ: «Будут подготовлены тезисы и намечены действия на ближайшее время в программе партии с учетом послания Президента».

Аграрная сверхдержава. В работе этой площадки приняли участие 3 делегата от Республики Алтай. Это одно из приоритетных направлений развития республики наряду с туризмом. Впервые за последние десятилетия объем экспорта сельскохозяйственной продукции на экспорт превысил объемы вооружения. И это во многом благодаря российским аграриям. Финансирование и поддержка которых будет продолжено.

ВЛАДИМИР ТЮЛЕНТИН, СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в РА: «Увеличится поддержка начинающих фермеров в 4 раза, в 7 раз семейного животноводства. Это большая сумма для РА».

РОДИОН БУКАЧАКОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ: «РА - высокодотационный регион, потенциал налоговый и природно-климатические особенности - необходимо, чтобы особенности регионов при распределении учитывались».

Площадка "Быть хозяином в собственном доме". И здесь крупные и небольшие регионы объединили дороги. В России они примерно в одном состоянии. По последним данным, сейчас в нормативном состоянии находится порядка 40% региональных дорог и около 70 федеральных. Пришло время заняться местными дорогами. Проект будет запущен в 37 городах в ближайшие 2 года.

ГРИГОРИЙ ПИЛЬТИН, СЕКРЕТАРЬ УСТЬ-КАНСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ": «Со временем стоит задача об асфальтировании всех дорог до каждого населенного пункта, но там есть российская хитрость за счет сужения нормативов, но сказанное на таком высоком уровне - обязательно дойдет».

Единая Россия – не только партия конституционного большинства, а правящая партия, главный политический ресурс президента страны и ее основателя Владимира Путина – с этих слов начал свое обращение к участникам съезда Дмитрий Медведев. Идеи Единой России становятся действующими законами и учитывают интересы каждого. Предвыборная программа партии, действительно, стала народной, подчеркнул Дмитрий Медведев. В нее вошли 112 предложений, поступивших от простых граждан в общественные приемные. И эта работа – слушать и слышать каждого – будет продолжена.

Итоги прошедших 5 лет очевидны, отметил Медведев. Сильные первичные организации – главный успех и сила партии. Генеральный Совет отныне будет формироваться на 30% региональными представителями первичных отделений. Кадровая ротация. В Единую Россию за последнее время пришли энергичные, эффективные руководители. Единый день предварительных голосований - эта практика стала успешной и народной.

На съезде был избран председатель партии – им остается Дмитрий Медведев, на пост председателя высшего политсовета партии переизбран Борис Грызлов. На треть обновлен состав этого органа, в него вошли 90 представителей. И, наконец, путем тайного голосования утвержден список Генерального Совета на следующие 5 лет. В числе 170 членов Григорий Пильтин, руководитель Усть-Канского отделения Единой России.

ГРИГОРИЙ ПИЛЬТИН, ЧЛЕН ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ": «Очень высокое доверие оказано, участвовать в работе партии как член Генсовета. Это не столь почетно, как ответственно».

ВЛАДИМИР ТЮЛЕНТИН, СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в РА: «Самое лучшее отделение - это Усть-Канское отделение партии».

30 сентября в Единый день голосований более чем в 20 регионах страны пройдут выборы, последние перед президентскими. Дмитрий Медведев призвал: многие досрочно начнут президентскую кампанию, кроме Единой России. Кто такой Путин - в республике говорят объекты, построенные при его непосредственном участии, отметил Глава региона Александр Бердников.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Спортивный зал в Онгудае, школа-интернат, национальная гимназия, корпус детской больницы, газификация, развитие аэропорта - это все решения Владимира Путина. Солнечная электростанция, в открытии которой он лично участвовал. Я думаю, этот человек заслуживает всяческого уважения жителей РА».

Сильная Россия – Россия с самодостаточными регионами. Нынешние задачи: стабильная экономика, поддержка предпринимательства и местных производителей. Необходимо расстаться с иллюзиями о санкциях, подчеркнул Медведев: аграрии должны использовать нынешнюю ситуацию. Доминирование на политической арене - это прежде всего ответственность, подчеркнул Дмитрий Медведев. Главная цель Единой России - сильная Россия.

Ольга Усольцева