НОВОСТИ

Жители Алгаира жалуются на скользкие дороги

Пешеходы и водители жалуются на скользкие дороги и нечищеные от снега тротуары. Не стали исключением и жители нового микрорайона Маймы Алгаира.

Судя по звонкам и жалобам жителей микрорайона «Алгаир» после нового года добираться до детского сада «Радуга» стало не просто проблематично, даже опасно.

АЛЕКСЕЙ СЕКАЧЕВ, ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА АЛГАИР, с. МАЙМА: «Я каждое утро отсюда выезжаю, и постоянно приходится осматриваться, очень медленно выезжать. Машин очень много паркуются по той стороне. Места не хватает, поэтому ситуация очень нехорошая. И это опять же до какого ни будь несчастного случая. Потом начнут наводить порядок».

Но при свете дня все выглядит не так уж и страшно. И место вроде на парковке есть, да и водитель пешехода видит.

Вот только рано утром здесь все не так уж и радужно.

Тротуары здесь конечно же есть, но ходить по ним довольно проблематично даже взрослому человеку, а с ребенком это фактически невозможно, вот и приходится жителям микрорайона добираться до детского сада по проезжей части укорачиваясь от автомобилей.

Мы позвонили в сельскую администрацию и нам ответили, что заявок по поводу дороги у детского сада «Радуга» не поступало. Но вопрос возьмут на контроль.

МАКСИМ ЗАЙЧЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ с. МАЙМА по БЛАГОУСТРОЙСТВУ: «У нас больше ста километров дорог и крайне сложно своевременно отслеживать проблемные участки. Заявки, которые поступают от жителей мы стараемся отрабатывать с максимально возможной скоростью. И очищен тротуар, который ведет от детского сада до автобусной остановки».

Снег убрали в тот же день. Но от повторения подобных ситуаций никто не застрахован. Жалобы по уборке снега можно оставлять на сайте администрации, тогда на них точно обратят внимание.

Елена Шнейдер