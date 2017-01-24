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Зимовка в Кош-Агачском районе проходит в штатном режиме

Зимовка скота на контроле властей. Несмотря на сложные условия дороги к зимним стоянкам для подвоза кормов открыты во всех районах. В высокогорном Кош-Агаче обстановка дел немного лучше, чем в Улагане. По словам животноводов зимовка проходит в штатном режиме.

Зимовку скота Кош-Агачский район в этом году проводит с поголовьем более 72-х тысяч условных голов, из них 40 тыс. - крупный рогатый скот, около 25-ти тыс. овцы и козы, остальное - лошади и маралы. Снега в Чуйской степи в этом году меньше, чем прошлом. Заготовленных кормов для прохождения зимовки хватит, с учетом тебеневки скота на зимних пастбищах, утверждают в районной администрации.

ГЕРМАН МАЙЖЕГИШЕВ, СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МО "КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН": «Нынче зимовка скота идет в штатном режиме. Заготовлено: грубые корма 164700 центнеров. Кормообеспеченность животных составляет на одну условную голову 1,8 кормовых единиц».

Тому, что в этом году снега меньше, радуется местный фермер Сергей Челтуев. В прошлом сезоне было труднее, говорит он. Как для любого животновода, главное сохранить поголовье. Сена для своих 600-сот - овечек, коз и коров - семья заготовила достаточно. Помогает и тебеневка. Всего в районе около 300 чабанских стоянок, ко всем дороги открыты. Однако во многих семьях дети, поэтому часть сельчан перебазировали свои стоянки в частные подворья.

СЕРГЕЙ ЧЕЛТУЕВ, ФЕРМЕР: «Мы держим здесь мелкого скота голов 600, коров 40 голов держим тут. Нынче на пастбищах нормально, снега мало».

А это значит, что зимовка пройдет хорошо, добавляет Сергей. В основном в Кош-Агаче глубина снежного покрова 10-15 см. Вот только в Курайском и Джазаторском поселениях доходит до 40-ка. Вопрос находится на постоянном контроле министерства сельского хозяйства и районной администрации. Расчищаются дороги вплоть до села Аргут, дополнительно осуществляется завоз кормов. На случаи обильных снегопадов в районе приняты меры по обеспечению готовности техники.

Владимир Попошев