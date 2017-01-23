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295 лет на страже закона

Свой профессиональный праздник отметили работники прокуратуры. На торжественном мероприятии, сотрудников надзорного ведомства поздравили представители республиканской власти, коллеги из силовых структур, ветераны службы, а так же кадеты. Лучшие работники получили государственные награды.

В 1722 году, указом Петра Первого в России создаётся служба, название которой с латинского переводится, как забочусь, обеспечиваю, предотвращаю. К знаменательной дате поздравительные телеграммы в адрес Прокуратуры Республики Алтай пришли от Генерального прокурора Российской Федерации, руководителей фракций Государственной Думы, депутатов и сенаторов.

НИКОЛАЙ МЫЛИЦЫН, ПРОКУРОР РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Несколько дней назад, я и прокуроры (районов) были в Москве. Высокая оценка работы органов прокуратуры дана Президентом Путиным, который приехал лично поздравить прокуроров».

Только за последний год Республиканской прокуратурой было выявлено более 25 тысяч нарушений закона. От имени Главы и правительства Республики Алтай, прокурорских работников поздравила Наталья Екеева. Она напомнила роль прокуратуры РА в становлении республики.

Поздравить своих коллег, на торжественное мероприятие так же пришли ветераны службы. Ветеранские организации сегодня активно участвуют в жизни прокуратуры.

Современная жизнь ставит перед работниками прокуратуры сложные задачи. Но сегодня, как и много лет назад, они продолжают стоять на страже закона, отстаивая права и интересы своих соотечественников.

Сергей Булгаков