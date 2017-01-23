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Импортозамещение в РА

Уже в течение 2-х лет школы нашего региона выращивают на своих участках овощи для своих столовых. Морковь, свекла, лук, капуста, картофель - всего 280 тонн было собрано за прошлый год. Экологичность и высокое качество - вот основные характеристики собственного урожая.

В школе села Сайдыс Майминского района дети обучаются до 9 класса. Ранним утром для 50 мальчишек и девчонок повара готовят завтрак. Кроме школьников, здесь кормят и воспитанников детского сада. Для детей здесь сытная, вкусная и главное, полезная еда. Все овощи для столовой были выращены учениками школы под руководством учителей.

ИРИНА БАБАЯКОВА, ДИРЕКТОР ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ с. СЫЙДЫС: «Мы питаемся в нашей школьной столовой. Дети и учителя выращивают на нашем пришкольном участке. Мы выращиваем картофель, свеклу, морковь, поэтому употребляем в пищу экологически-чистую продукцию».

Мясо и молоко доставляют предприниматели республики, поэтому вся продукция в столовой школы местного производства. По поручению главы региона Александра Бердникова, в учреждениях образования программа импортозамещения работает уже второй год. Есть уже серьёзные успехи, в сравнении с 2015-ым годом в 16-м было собрано урожая на 65 процентов больше. И конечно, работа в этом направлении будет продолжена.

АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Эту работу будем продолжать и в следующем году, потому что считаем это направление очень важным, поскольку первое это трудовое воспитание, что для учебного процесса мы считаем очень важным. Ну и второе, это попытка удешевить школьное питание за счет собственной продукции, которая у нас есть».

По итогам прошлого года лидерами, по сбору урожая в школах, стали представители Усть-Канского, Усть-Коксинского и Онгудайского района. В основном сажают картошку. Прошлой осенью было собрано 187 тонн картофеля. Также урожай моркови, лука и капусты составил несколько десятков тонн. По результатам последних двух лет уже стало ясно, что школы региона могут полностью обеспечить себя экологически чистыми овощами привычных для региона сортов.

Иван Яськов