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Названы имена лучших учеников Горно-Алтайска

"Ученик года 2017". 25 участников. Все они победители школьного этапа конкурса "Ученик года". Здесь лучшие из лучших. Уметь не только учиться на пять, но и петь, танцевать, вязать, играть в шахматы. На сцене каждый из ребят всесторонне развитая личность. И каждый из них отмечает, что участие в конкурсе это не только почетно и трудно, это еще и интересно. Бессонные ночи подготовки позади, впереди состязания ума, таланта и умений.

Ежегодно "Ученик года" проводится в трех возрастных группах -в младшей, средней, старшей. По словам членов жюри, уже на этапе визитной карточки, можно сказать, что каждый из участников достоин диплома и ленты победителя.

По итогам конкурса лучшим в младшей возрастной группе стал Вадим Моцарев, лицей №6, в средней победу одержала Анастасия Никитина, учащаяся двенадцатой школы и в старшей группе лидировал кадет школы №4 Никита Зырянов.

Кристина Бандура