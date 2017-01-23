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На очередном заседании кабинет министров рассмотрел ряд законопроектов и постановлений

Большинство изменений в законодательные акты касались приведения их в соответствии с федеральным законодательством.

В проекте закона о социальной поддержке отдельной категории граждан изменяется основание для присвоения звания "ветеран труда", а ветераны государственной службы исключаются из перечня, получающих меры соцподдержки.

Республиканскому Минздраву необходимо изменить свой устав - у ведомства появилась дополнительная функция: ведение регионального сегмента Федерального регистра по ВИЧ-заболеваемости и туберкулезу. В соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации изменения вносятся в закон "О регулировании отношений в сфере капитального ремонта в многоквартирных домах". Так, из перечня услуг исключается плата на утепление фасада, кроме того, будет производиться корректировка срока на уплату взносов. Внесены изменения и в положение о министерстве природных ресурсов, которое наделено полномочиями по переводу земель из одной категории в другую. Новшества повлияют на сроки рассмотрения документов.

Новыми полномочиями наделен и Комитет по обеспечению деятельности мировых судей. Здесь речь идет о противодействии коррупции и оказании бесплатной юридической помощи. Всего же на заседании рассмотрено восемь вопросов, в том числе, четыре законопроекта, которые, в итоге, были одобрены республиканским кабмином и направлены на рассмотрение в Государственное Собрание - Эл Курултай.