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Приобрести многие лекарственные препараты сейчас можно только по рецепту врача

С 1 января этого года все антибиотики, нейролептики, психотропные, гормональные препараты и лекарства в ампулах можно приобрести только по рецепту. Толчком для изменений послужил высокий уровень самолечения населения.

70% зарегистрированных в РФ лекарств отпускается по рецептам, и только 30% - без них. С начала года каждый второй человек, приходя за лекарством узнает о том, что отныне только доктор может прописать тот или иной препарат. Новый закон ужесточил контроль и надзор за аптеками. Сейчас Росздравнадзор вооружен действующим законодательством и может эффективно воздействовать на них за нарушения качества и безопасности медицинской и фармацевтической деятельности.

ТАТЬЯНА КОЛМАКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РА: «Рецепт может выписать врач, фельдшер, акушер как в медицинском учреждении, так и при неотложной помощи при вызове на дом врача. В РА в районных больницах, сельских ФАПах. В Горно-Алтайске организован дополнительно кабинет для оказания неотложной помощи».

Срок действия большинства рецептов составляет 60 дней. Для больных с хроническими заболеваниями рецепт будет действовать год. Оформляется документ на специальном бланке по 107 форме. Еще раз напомним, что все, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, и те пациенты, кому необходимы антибиотики, анальгетики, противовоспалительные средства, гормоны, противоаллергические и даже противозачаточные средства должны позаботится заранее о своем здоровье и записаться на прием к доктору. В числе запрещенных для свободной продажи много препаратов для лечения импотенции и для похудения.

ТАТЬЯНА КОЛМАКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РА: «По всем вопросам в министерстве здравоохранения организована горячая линия: 2-26-13 и круглосуточная горячая линия: 4-90-60».

Главная цель нововведений - побудить лечиться людей по назначению и под контролем врача.

Марина Кулеева