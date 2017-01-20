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Организован вывоз новогодних елок

Новогодние праздники позади и теперь встает проблема утилизации елей. Если украшения можно спрятать и не выбрасывать до следующего нового года, о зеленой красавице этого не скажешь. Отслужив свое, елочки в буквальном смысле оказываются выброшенными. И эта картина, в первую очередь, тревожит экологов.

В связи с этим они проводят разъяснительную работу среди населения. В частном секторе проблема утилизации новогодней ели решается просто, ее распиливают и сжигают в печи. А жители благоустроенных домов не находят ничего лучшего, как пристроить деревья возле мусорных контейнеров. Именно возле, а не в них, отмечают коммунальщики, отвечающие за вывоз новогодних елок.

СЕРГЕЙ ПОТАПОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «У нас по графику работает машина. В определённые дни собирает чисто елки. Часть люди берут - кто-то запаривает, часть забирают предприниматели, перерабатывают на пихтовое масло».

Подобных проблем можно вообще избежать, купив однажды и надолго искусственную елку. Так не придется ежегодно рубить живую ель.