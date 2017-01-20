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Контроль беспризорности и правонарушений среди подростков

Зачастую такие дети растут в неблагополучных семьях. Только в Майминском районе за минувший год на учете состояли 32 родителя. Совместная работа социальных служб и полицейских снижает число семей группы риска.

Год тому назад учеба Ване давалась с трудом, да и поведение оставляло желать лучшего. Тому виной были пьющие родители. Долгие месяцы работы специалистов соцзащиты и полиции с мамой, обязательная кодировка, и у ребенка появился шанс ощутить все-таки радости детства. Сегодня Ваня мечтает стать полицейским. Да и в школе дела наладились. Самое главное, говорит ребенок, это то, что мама теперь рядом.

Выбравшись из плена алкоголя, мечты появились и у мамы Ивана, она решила заняться фермерским хозяйством. Разведение вьетнамских свиней, считает она, станет хорошим подспорьем для семейного бюджета. Как отмечают работники соцзащиты, эта семья стала на путь исправления - мама взяла курс на заботу, внимание и любовь, а Ваня на хорошую учебу. Семья большая, рассуждает Ирина Геннадьевна, детей трое, поэтому времени на прошлое нет, надо наверстать упущенное.

Стоит отметить, что эта семья еще находится под наблюдением специалистов, которые регулярно помогают и контролируют, как поведение родителей, так и детей.

Для этой семьи - это долгожданная новость. Так как в инспекции по делам несовершеннолетних они уже сняты с учета, осталась только соцзащита. Еще летом 2016-го, у Татьяны изымали детей. А сегодня эта передовая семья, которая участвует во всех культурных-массовых мероприятиях, проводимых контролирующими их ведомствами.

Счастливое настоящее и хорошее будущее начинается с крепкой семьи, где каждый ее член заботиться друг о друге. В чем-то всегда копируют своих родителей, поэтому их поведение должно быть достойным для подражания.

Кристина Бандура