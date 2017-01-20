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Открылась персональная выставка Александра Бушуева

Снежные напевы. В детской художественной школе в Горно-Алтайске открылась персональная выставка Александра Бушуева. В основном все картины он пишет маслом, а главное направление его творчества – реализм.

Художник Бушуев в прошлом году стал Лауреатом премии Правительства Республики Алтай. На этот раз полюбоваться зимними пейзажами посчастливилось юным любителям живопописи.

"Оттепель", "Весна идет", "Солнечные пятна на снегу", "Весна на Катуни" картины Александра Бушуева просто шепчут, что уже не за горами теплые деньки и весенняя капель. Красивые живописные места, туманный берег Бии, знакомая до боли сельская улица или сосновый бор с сугробами. Художник из Турачака своей кистью передает нам зрителям, что любой уголок природы очарователен по-своему.

В своих пейзажах Александр – настоящий лирик и тонкий колорист. Проникновенный и одухотворенный художник.

Открытие выставки привлекло немало коллег по цеху, любителей его творчества. Они говорили о работах художника, как об откровении. Сложилось такое мнение что, живописец не просто наблюдатель калейдоскопа голых ветвей и буйной зелени. А сам, как дерево, наполняется земными соками, ощущением природной гармонии, причащается зимними снегами, радуется "Запахам весны", печалится летними и осенними туманами. Среди его работ есть "Туманные" сюжеты - считающиеся самыми поэтичным.

Если НЕМНОГО коснуться биографии, то Александр Бушуев выпускник Художественно-графического отделения Бийского педагогического училища. Член союза Художников России с 2002 г.

Его персональные выставки очень часто проходят в Горно-Алтайске, Бийске, Барнауле, Новосибирске, Томске. Многие картины Бушуева находятся в частных коллекциях России, Германии, Австрии, США и Болгарии. Все желающие увидеть воочию эти замечательные картины могут посетить детскую художественную школу. Выставка "Снежные напевы" продлится еще месяц.

Марина Кулеева