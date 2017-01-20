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25 школьников соревновались в знании физики

От опытов с электричеством до работы с жидкостями. Продолжается 3 этап Всероссийской олимпиады школьников. Школьники 7-11-х классов приняли участие в состязаниях по физике. Накануне ребята прошли теоретические задания, теперь же закрепили свои успехи на практической части.

Здесь лучшие из лучших со всей республики. Волнение конечно есть, говорят ребята. Однако многие надеются набрать максимальное количество баллов. Ведь в конце концов это не только победа над самим собой, но и хорошее подспорье в будущем. Чтобы пройти на республиканский уровень необходимо отлично разбираться в механике, кинематике, термодинамике. Кому и какие задания попадутся - заранее неизвестно.

Для начала инструктаж по технике безопасности. В стенах физико-математического факультета ГАГУ собралось порядка 25 ребят прошедших муниципальные туры. Республиканская олимпиада - это и третий этап в рамках всероссийской олимпиады. В этом году география участников довольно широка. Задания по физике и в целом не из легких, а в этом году посложнее, чем, например, в прошлом. Впервые в олимпиаде принимают участие школьники 7-х классов. Теоретический тур уже за плечами. Сегодня же 7-8 классам предлагается выполнение одного экспериментального задания, 9-11-м - два. Максимальное количество баллов, которое можно набрать 70 для первых, 80 для вторых.

РАДА БОГДАНОВА, СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ФИЗИКИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ ГАГУ: «Там преподалагается проведение опыта снятие измерений и обработка с выявлением определенных закономерностей, построения графиков. 9-11 классы для них по два задания в которых аналогичные умения они должны продемонстрировать».

Гимназисты, лицеисты, ученики самых отдаленных школ республики грезят о собственных открытиях. Ведь Олимпиада по физике - это для самых смелых. Будущие Энштейны и Ньютоны узнают результаты совсем скоро, и уже после смогут проанализировать свои ошибки.

Владимир Виноградов