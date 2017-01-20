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Каракольские озера станут объектом пристального внимания региональных властей

Исполнение основных положений Послания Президента. Прошло совместное заседание Президиума Госсобрания и Правительства РА. Итоги прошлого года и планы на 2017-ый, который в стране объявлен годом экологии. Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию отметил Телецкое озеро как один из уникальных природных объектов, который требует особого внимания. А для его сохранности необходимо разработать соответствующую программу.

Формат этой встречи - не случайный. Ведь именно слаженное взаимодействие Правительства Республики Алтай и Государственного Собрания – Эл Курултай дает положительные результаты при выполнении задач, поставленных в ежегодном Послании Президента страны Федеральному собранию. В прошлом году с целью исполнения Положений послания Путина было принято совместное постановление правительства и президиума Госсобрания с подробным планом мероприятий. Практика показала – все поставленные задачи выполнены. Теперь же на повестке дня – утверждение нового плана по выполнению положений послания, прозвучавшего в декабре 2016 года.

СВЕТЛАНА БУЙДЫШЕВА, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ и ТУРИЗМА РА: «В соответствии с планом, реализованы основные мероприятия. Это по развитию собственных энергогенерирующих отраслей, оснащение санитарным автотранспортом, внедрение проектного управления, повышение инвестиционной привлекательности, выполнение социальных обязательств государства. В январе-ноябре 16 года индекс промышленного производства по региону составил 139,5% к аналогичному периоду прошлого года, в РФ этот индекс составляет 100,8%, в СФО - это 100,2%. Мы являемся по данному показателю лидером в СФО».

Что касается года нынешнего, то наряду с другими основополагающими для страны вопросами, Владимир Путин затронул в своем ежегодном послании тему экологии.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: «ИЗ СЮЖЕТА "Поручаю правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России. Таких как Волга, Байкал, озеро Телецкое на Алтае. По всей стране нужно заняться уборкой загрязненных территорий".

Как отметил Александр Бердников, Телецкое озеро - уникальный природный объект, который нам необходимо сохранить для будущих поколений. Сегодня у озера есть проблемы, которые по сути такие же, как и у других водных объектов региона. А таких - огромное количество и обратить свое внимание необходимо на каждый из них. Акцент - на Каракольские озера, которые, по словам руководителя субъекта, находятся в критичном состоянии, где красоту водоемов скрывают горы мусора.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Просто невозможно. Надо с этими озерами что-то делать, этими вопросами надо заниматься. Я предлагаю наше постановление Минприроды, комитет В.К. Манышева проанализировать, составить, промониторить особо серьезные вещи, как Каракольские озера, еще у нас есть, там озеро Таймен и так далее. На озере там непонятно, что делается, наших мужиков не пускают рыбачить. Я считаю, что нужно идти таким путем, нужно искать инвесторов, который мог бы взять в аренду эту территорию. Надо обустроить, чтоб она была доступна для населения, но не так, как сейчас. Где ГАЗ-66 везут, черт поймешь, все повырубили, что можно в радиусе трех км, до сучка не достанешь, на костры».

Сегодня много делается для того, чтобы экологические стандарты не были утрачены. Речь идет о газификации республики, развитии солнечной энергогенерации, открытии чистых производств, развитии зеленого туризма.

МИХАИЛ ТЕРЕХОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - ЭЛ КУРУЛТАЙ РА: «Всегда власть относилась к вопросам экологии РА очень ответственно, трепетно, с учетом поддержки народа, потому мы сегодня имеем 25% особо охраняемых природных территорий, а в РФ - их 12. Потому мы сегодня имеем 5 объектов Юнеско. И сегодняшнее правительство и парламент в течении 10 лет большое внимание уделяет вопросам экологии, с учетом солнечной батареи, будем говорить - экологически чистой электроэнергии, газ пришел в город, в республику».

Парламентарии предложили разработать и внести в Государственную думу проект федерального закона об охране Телецкого озера, а также подготовить обращение к правительству страны по вопросу разработки целевой программы по сохранению объектов Всемирного природного наследия Юнеско «Золотые горы Алтая». А принятое на встрече постановление теперь станет руководством к действию всех уровней власти республики. Определен план мероприятий по исполнению поручений Президента на 2017 год. А глава региона предложил для подведения итогов проводить такие встречи ежеквартально.

Олеся Овсянкина