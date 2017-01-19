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Сегодня православные отмечают Крещение

В храмах проходят праздничные службы. А сотни горожан отправились к водоемам, чтобы совершить погружение. Считается, что в этот день вода обладает особенной силой.

Богоявление или Крещение Господне - один из важнейших православных праздников. В этом году на водоемах РА были оборудованы 17 купелей для купания. Две из них по согласованию со службой МЧС и мэрией Горно-Алтайска освещены на территории столицы.

ИЕРЕЙ СЕРГЕЙ, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ: «Только что мы освятили воду в реке Майма на том самом месте, где Преподобный Макарий когда-то крестил первого алтайца. Это очень символично, это нас радует. Праздник замечательный, это день, когда освящается водное естество всего мира. Кто-то сказал замечательные слова, даже снег под нашими ногами становится святым».

Православные верят, в этот день их окружает благодать, которую через воду даёт Господь. Поэтому прикоснуться к ней, им не мешает даже крещенский холод.

СЕРГЕЙ БУЛГАКОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ: «Для меня это не первое купание в крещенскую ночь. Но каждый раз, когда я подхожу к этой ледяной иордани, мне не верится, что я насмелюсь и сделаю это вновь. Вот уж действительно, захватывает дух. Всё, не могу говорить».

Окунуться, умыться или просто набрать воды к иорданям идут целыми семьями. Ещё одно место для купания в Горно-Алтайске, было оборудовано в районе Парка Победы. И здесь, перед погружением молитва от всего сердца, и те же не скрываемые эмоции.

После двенадцати у родников выстроились, традиционные в крещенскую ночь, очереди. Православные верят - вода набранная в этот день, обладает особыми, в том числе целебными, свойствами. А если вместе с молитвой, ей освятить жилище, то в нём будет мир, покой и достаток.

Сергей Булгаков