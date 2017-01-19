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Уже 14 человек пострадали от укуса собак

Безнадзорные и бродячие. Только за первые две недели нового года в республике от нападения собак пострадали 14 человек, в том числе 3 ребенка. Всего же за прошлый год более 600. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Горно-Алтайске. Решение проблемы местные власти видят только в одном - отлов. Других методов борьбы закон не допускает.

671 человек пострадал в прошлом году от укусов бродячих собак, 283 из них - это дети. И если бы это только бродячие собаки были, много среди них домашних питомцев, за которыми хозяева не следят надлежащим образом: без цепи, намордников и поводков.

СЕРГЕЙ ПОТАПОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Ситуация у нас пока сложная по собакам в городе. Очень много и бродячих, много отпущенных хозяевами. Накопилось, в 14-15 годах практически работа не велась».

Масса случаев нападения собак наблюдается на придомовых частных территориях. Особенно остро эту проблему на себе ощущают терапевты, вызванные на дом, почтальоны, а также гуляющие дети. В столице не раз бывали такие случаи. Однако к административной ответственности привлекаются единицы, да и штрафы мизерные, а это и порождает безответственность.

ИРИНА ЧЕРНЯНСКАЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЛИЧНОГО КОМИТЕТА: «Всех жителей я предупреждала. Вешала объявления. Но уже сил никаких нет. Значит, "скорая" не может зайти, почтальоны отказываются, что очень много собак».

Наибольшую опасность представляет заболевание бешенством в результате укуса. В прошлом году в столице было зарегистрировано 3 случая среди домашних животных. Среди них 1 собака и две кошки. Острая вирусная зоонозная инфекция, поражающая нервную систему, может вызвать паралич, нарушение функций жизненно-важных органов человека, вплоть до летального исхода.

МАРИНА БУГРЕЕВА, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по РА: «Беспокоит то, что более 70% укушенных страдают от нападения животных, которые имеют владельцев, имеют хозяев. Это свидетельствует о том, что муниципальные образования не осуществляют надлежащий контроль за соблюдением правил благоустройства».

Бездомные животные - это проблема очевидная и стоит остро, в целом, в стране. В 14-том году Правительством РА были изысканы средства на решение этого вопроса, издали даже закон. И с тех пор ситуация медленно, но верно идет к улучшению, в том числе в районах.

ВЛАДИСЛАВ ЯЛБАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ВЕТЕРИНАРИИ РА: «С 2014 года, я бы сказал, данный вопрос решается положительно в нашей республике. За два года отловлено 6550 собак, т.е уменьшилось основное количество безнадзорных собак».

Эффективность есть, утверждают власти. В Горно-Алтайске сегодня отловом собак и помещением их в питомник занимается Клуб собаководства "Альфа». Но все же, некоторые граждане берут инициативу в свои руки. Кто-то травит, кто-то отстреливает. Вроде бы не гуманно, но даже некоторые зоозащитники считают, что иначе эту проблему не решить.

Владимир Попошев