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Десять тысяч жителей Горно-Алтайска прошли диспансеризацию в 2016 году

ДДО в регионе проводится уже несколько лет и с каждым годом желающих узнать состояние своего здоровья становится больше.

Туберкулез. Ни для кого ни секрет, что это одна из самых опасных и распространенных социальных болезней в республике. И один визит в год в поликлинику на флюорографию поможет во время выявить и предотвратить развитие болезни. Кроме того, любое прохождение так называемого ДДО абсолютно бесплатно. Нужно лишь найти время. И проявить свое желание узнать группу своего здоровья. Отметим, что их 4. Первая - абсолютно здоров, вторая с функциональными нарушениями, которые не приводят к изменениям в организме и их можно откорректировать, например диетами или сменой образа жизни. Третья группа разделена на подгруппы А и Б. А - нарушения которые не приводят к сложным проблемам, но уже требуют медицинского вмешательства. А вот с третьей Б - людей вылечить невозможно, остается только поддерживать оставшееся здоровье.

Ранняя диагностика - реальный способ узнать - а здоров ли я? Тем более, что постоянно в поликлинику бегать не надо. Диспансеризация проводится раз в три года. Так, в 2017-ом ее должны пройти люди родившиеся 99, 96, 93-ем и так далее. И этого достаточно, говорят специалисты, чтобы во время выявить болезни, связанные с работой важных органов - сердца, легких, печени. А как показывает практика, зачастую, многие закончили свои походы в поликлинику, когда мама перестала водить туда за ручку. Начиная с 21 года, любой желающий может прийти и сдать элементарно анализ крови, который покажет, тот же уровень сахара в крови.

ЮЛИЯ СИДОРОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: «Мы сейчас проводим активную работу, чтобы человек был заинтересован в собственном здоровье. Каждый человек должен знать состояние своего здоровья».

ДДО проводится по месту жительства - горожане в поликлинике, сельские жители в районных амбулаториях. Осмотры проходят в 2 этапа: первый абсолютно для всех, кто пришел на обследование, второй этап по направлению врача-терапевта. Отметим, что из десяти тысяч жителей Горно-Алтайска, которые прошли диспансеризацию в прошлом году, две тысячи были направлены для дальнейшего обследования.

Кристина Бандура