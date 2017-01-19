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Учащиеся начальных классов городской школы №7 будут обучаться в бывшем здании ресгимназии

Качественное образование в комфортных условиях. Республика Алтай постепенно переходит на школьное обучение в одну смену. Для этой цели создаются дополнительные учебные места. Уже в этом году новоселье отметят учение начальных классов городской седьмой школы. 270 детей будут обучаться в бывшем здании республиканской гимназии имени Плакаса. Такое решение принял глава региона Александр Бердников. Руководитель субъекта проверил ход и качество работ.

Начальная школа - фундамент образования, и чтобы он был крепким, необходимо несколько условий. Помимо желания и способностей самого ребенка, а также преподавательского таланта, грызть гранит науки проще, если для этого созданы комфортные условия. Седьмой школе - 26 лет, а возраст здания, где обучаются - 545 учеников - 91 год.

НИНА ЧУЙЧИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 7 г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Здание построено в 1926 году, оно старое, приспособленные помещения, всего 18 кабинетов, обучаемся в 2 смены. Всего в школе 22 класса-комплекта и 10 из них - это начальные классы, учимся в 2 смены с 8 до 7:30».

В скором времени у этих ребят будут совершенно новые условия обучения. Уже сейчас они с нетерпением ждут новоселья.

ДАМИР ШАНДЫБАЕВ, УЧАЩИЙСЯ ВТОРОГО КЛАССА ШКОЛЫ № 7 г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Я очень хочу учиться в новой школе, но только, чтобы наша учительница вместе пошла».

Классу Дамира и еще 9 классам началки уже в этом году предстоит учиться в новых условиях. По поручению главы региона Александра Бердникова в бывшем здании республиканской гимназии проведен капитальный ремонт. Из бюджета сбъекта на эти цели выделено более шестидесяти миллионов рублей. Из старого осталось, пожалуй, только стены. Их вместе с фундаментом укрепили, заменили полы. Здесь установлены устройства сейсмопояса и противорадоновой защиты, расширены дверные проемы, заменена кровля, полностью демонтированы системы водоснабжения, отопления, канализации и вентиляции. Монтаж прошли электроосвещение, телефонизация и видеонаблюдение. Сегодня ремонт здания практически завершен, осталось установить необходимое оборудование. В феврале здесь появится новая мебель и компьютерная техника. На эти цели дополнительно выделено 5 миллионов рублей.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Самое главное, мы из школы № 7 переводим сюда 270 ребятишек и обеспечиваем их достойное обучение в одну смену, т.е. они к обеду будут свободны и там в той школе седьмой, мы сегодня арендуем помещения, там тоже дети будут учиться в одну смену. Вопрос о строительстве седьмой школы он стоит, но сложная ситуация с финансами в РФ, хотя я встречался по этому поводу с Президентом страны ВВП, есть поручение, мы стоим в листе ожидания и надеемся, что к 19 году мы 7 школу тоже возведем, а потом уже будем решать, кто и где будет учиться».

Рады обновлениям не только ученики, но и их родители. Ведь зачастую, из-за того, что ребенок учиться во вторую смену, нет возможности посещать дополнительные секции и кружки.

НАДЕЖДА ШАНДЫБАЕВА: «Для нас, для работающих родителей было очень неудобно, что дети учатся во вторую смену, т.к. мы каждый день же не можем отпрашиваться с работы, бегать, водить их на кружки и для нас вот эта возможность сейчас, мы очень благодарны, что нам дали вот эту школу».

Все работы будут завершены в уже марте. В новую школу, вместе со своими учителями эти ребята пойдут сразу после весенних каникул.

Олеся Овсянкина