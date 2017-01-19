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Соревнуются лучшие учащиеся Горно-Алтайска

"Ученик года 2017". Событие, которое имеет особое значение как в жизни ребят, так и в жизни учителей и родителей, стартовало в лицее №6. Конкурсанты - лучшие представители всех школ Горно-Алтайска. Талантливые и умные, их объединяет стремление к знаниям, к изучению нового и интересного.

25 участников. Все они победители школьного этапа конкурса "Ученик года". Здесь лучшие из лучших. Уметь не только учиться на пять, но и петь, танцевать, вязать, играть в шахматы. На сцене каждый из ребят всесторонне развитая личность. И каждый из них отмечает, что участие в конкурсе это не только почетно и трудно, это еще и интересно. Бессонные ночи подготовки позади, впереди состязания ума, таланта и умений.

Ежегодно "Ученик года" проводится в трех возрастных группах - в младшей, средней, старшей. По словам членов жюри, уже на этапе визитной карточки, можно сказать, что каждый из участников достоин диплома и ленты победителя. А ступеней до заветной мечты - звания "Ученик года 2017" несколько.

ИРИНА САНАРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА "УЧЕНИК ГОДА 2017", ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Конкурс проводится в 2 этапа – заочный, очный и включает в себя 5 конкурсных мероприятий. В этом году конкурс имеет тематику экологии».

Мероприятия по экологии в школах являются традиционными в плане воспитательной работы. Что касается самого конкурса, то на нем ребята представили видеоматериалы на тему "экологический кодекс земли". Как отметили специалисты, ребята с особым энтузиазмом подошли к вопросам защиты природы.

АНАСТАСИЯ КАВУНОВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ГОРНО-АЛТАЙСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА: «Необходимо отметить, что все возрастные категории справились со своей задачей и проявили свои способности. Достаточно полно и ярко раскрыли проблемы экологии, стоящие в настоящее время перед нами».

"Ученик года" конкурс, который не только выявляет лучших из лучших, он помогает сплотить детей, которые стремятся быть лучшими не ради победы, а ради пользы дела. И таких ребят должно быть как можно больше, ведь за ними будущее региона, будущее страны.

Кристина Бандура