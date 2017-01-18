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В 2016 году следователи СУ СК РФ по РА возбудили 379 уголовных дел

В Следственном комитете России по Республике Алтай состоялось торжественное мероприятие, посвящённое шестилетию образования ведомства. Своих коллег следователей поздравили ветераны органов, а также представители Общественного совета.

15 января 2011 года Указом Президента России был создан Следственный комитет Российской Федерации. За это время ведомство доказало свою состоятельность независимого федерального государственного органа. За прошедший год, только следователями управления по РА было рассмотрено 1 875 заявлений о преступлениях, возбуждено 379 уголовных дел. Выступая на торжественном мероприятии, руководитель следственного управления по РА уделил особое внимание борьбе с коррупционными преступлениями. В 2016 в нашем регионе было расследовано 52 таких дела.

АЛЕКСАНДР СТАРИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ по РА: «Позволю себе не первый раз заявить, что Следственный комитет РФ, наш СУСК по РА не только состоялись, но и успешно выполняют поставленные задачи. Мы делали и делаем свою работу в условиях не простых, зачастую напряжённых».

На торжественном мероприятии, посвящённом созданию Следственного комитета Российской Федерации, своих коллег, следователей поздравили ветераны ведомства.

АНДРЕЙ МУНАТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ СЛЕДСТВИЯ: «Работа следователя на самом деле очень трудна».

Успешно реализуя свою основную функцию - расследование преступлений - следственный комитет по Республике Алтай совместно с представителями общественного совета, уделяет особое внимание вопросам формирования правовой культуры граждан, а также воспитанию подрастающего поколения.

ТАТЬЯНА КОНЧЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ СЛЕДСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ по РА: «Конечно, вы на своём пути встречаете много преград, не всё так просто. Но наша деятельность Общественного совета призвана для того, чтобы сформировать в обществе нетерпимость к проявлению коррупции, чтобы люди не совершали правонарушения».

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм лучшие следователи РА были удостоены государственных наград. Указом Президента Российской Федерации руководителю СУ СК по РА Алтай Александру Старикову присвоено звание генерал-майора юстиции.

Сергей Булгаков