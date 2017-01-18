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В РА ввели карантин по гриппу и ОРВИ

В республике наблюдается умеренный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Зарегистрировано превышение эпидемического порога на 23%. Среди заболевших 674 человека - это дети от 3-х до 14-ти лет и взрослые. В связи с этим в регионе с 17 января введен карантин по гриппу и ОРВИ.

За неделю с признаками ОРВИ и гриппа госпитализировано 42 человека, в том числе 25 детей. Случаи заболевания зафиксированы и среди беременных. По данным Роспотребнадзора, в Горно-Алтайске уровень заболеваемости выше эпидпорога на 27,5%. Рост наблюдается и в Майминском, Онгудайском, Усть-Канском, Усть-Коксинском, Чемальском и Чойском районах. Вместе с тем, зарегистрировано еще 19 случаев гриппа А - Н3N2.

СВЕТЛАНА СБИТНЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по РА: «В связи с превышением уровня заболеваемости эпидемического порога главным государственным санитарным врачом республики принято постановление «О введении ограничительных мероприятий по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в организациях и на объектах, расположенных на территории РА».

Согласно ему во время карантина запрещено проведение массовых мероприятий, посещение больных в стационарах, учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, вводится и масочный режим. Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано обеспечить контроль соблюдения температурного режима на социальных объектах, предоставление дополнительного транспорта для обслуживания больных на дому, проведение мероприятий по своевременной уборке снега для беспрепятственного проезда машин «скорой помощи», а также недопущение необоснованного роста цен на противовирусные препараты.

В образовательных учреждениях необходимо усилить контроль за проведением санитарно-дезинфекционного режима, своевременно принимать меры по приостановлению учебного процесса в случае отсутствия на занятиях более 20% учащихся, а также проводить в школах «утренний фильтр» по предупреждению нахождения на занятиях учеников с признаками ОРВИ.