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Несоблюдение правил пожарной безопасности приводит к пожарам

Сезонная пожароопасность. Сотрудники МЧС отмечают и призывают граждан быть внимательными при использовании в домах открытого огня и бытовых приборов отопления. За одни только сутки в РА произошло три бытовых пожара. Один из них в Горно-Алтайске унёс жизнь человека.

АЛЕКСАНДР ШИЛОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по г. ГОРНО - АЛТАЙСКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ по РА: «От опасных факторов пожара погиб человек, пенсионер, инвалид 1 группы. Было выявлено, что предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении. В настоящее время сотрудниками отдела надзорной деятельности в целях недопущения роста количества пожаров и их последствий на территории города регулярно проводятся рейды совместно с органами социальной поддержки населения, полиции и работниками органов местного самоуправления».

Добавим, что всего с начала года в РА произошло 11 бытовых пожаров. В огне погиб один человек, ещё четыре травмировано. Причиной большинства возгораний стало несоблюдение гражданами элементарных правил пожарной безопасности.