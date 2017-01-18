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В РА организуют 12 крещенских купелей

Один из главных православных праздников - Крещение готовятся отметить верующие. Непременный атрибут праздника - погружение в купель. На водоёмах РА уже всё готово для совершения этого священного действия, которое по мнению христиан дарует им особое благословение. Всего в нашем регионе для верующих будет открыто 12 крещенских купелей.

Совершить обрядовое погружение в освящённую воду, верующие республиканской столицы на протяжении последних нескольких лет могут в двух специально оборудованных местах. Река Майма в районе Парка Победы - здесь всё уже практически готово к крещенской ночи. Сотрудники МЧС проверяют прочность льда и надёжность деревянных конструкций.

ИГОРЬ БАБКИН, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ РА: «Просим людей при проведении крещенских купаний соблюдать меры безопасности на лёд большими массами не выходить. На данный момент мы видим, что работы проводятся, глубина 1.20».

Площадки для купания будут оборудованы специальными палатками, в которых можно переодеться и обогреться. Сейчас электрики заканчивают работу по обеспечению мест крещенских купаний освещением. Ещё одна купель в районе пионерского острова, будет расположена как раз напротив поклонного креста. На момент съёмок - работы здесь только начинались. Главное правильно выпилить лёд, и заодно проверить его толщину и глубину купели.

По словам работников горкомхоза, на которых и возложена задача по оборудованию крещенских купелей, при выборе места учитываются два главных фактора - это чистота воды и безопасность подхода к обрядовой проруби. Что касается глубины, а она как правило составляет метр десять, метр двадцать, она регулируется самой деревянной конструкцией.

СЕРГЕЙ ПОТАПОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА, УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ г. ГОРНО – АЛТАЙСКА: «Стороны обшиваются тёсом, делаются ступеньки схода, сначала делается площадка, подсыпается опилками. Каждый год мы в этом месте устраиваем купель в этом районе, в этом году на этой стороне в районе лагеря космос, потому что со стороны ДОСААФа очень крутой спуск».

Важно и какая температура будет в дни крещенских купаний.

ЛЮДМИЛА ТЫДЫКОВА, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ЦЕНТРА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: «В крещенскую ночь возможен небольшой снегопад, он нас будет выручать потому как не так сильно будет выхолаживать и температура воздуха по северу будет не ниже 20 - 25%. Морозно будет только по южной половине республики до 35 градусов».

Погружение в купель, по мнению христиан способно принести очищение, как душе, так и телу. Но как бы ни было сильно желание прикоснуться к христианскому таинству, безопасность и здоровье прежде всего. Слепой фанатизм не приветствуют и сами служители церкви, которые готовятся в храмах к освящению и раздаче воды верующим.