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«Водитель-пешеход»

Профилактическое мероприятие с таким названием провели сотрудники ГИБДД на дорогах региона. Основная суть - сократить количество нарушений правил дорожного движения. Как показали результаты, не соблюдают их не только водители, но и пешеходы.

В результате мероприятия выявлено более 150-ти нарушений ПДД. Задержан один водитель, ещё восемь отстранены от управления транспортным средством. Так же за время мероприятия к административной ответственности были привлечены 12 пешеходов. Всего же с начала года в РА выявлено 2 618 нарушений. От управления транспортным средством отстранено 55 пьяных водителей, 7 из которых попались уже не в первый раз.

ОЛЬГА РАКШЕВА, ИНСПЕКТОР ГРУППЫ ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УГИБДД МВД по РА: «Задержано сто водителей, не имеющих права управления транспортным средством. За нарушение правил дорожного движения, 249 пешеходов привлечено к административной ответственности. В том числе 39 пешеходов, находившихся в тёмное время суток вне населённого пункта, без светоотражающих элементов».

В Горно-Алтайске к проводимому мероприятию присоединились представители средств массовой информации, а так же члены Общественного совета при министерстве внутренних дел, которые проводили профилактические беседы и раздавали водителям памятки "О взаимодействии с инспекторами ДПС". И участники движения и сотрудники ГИБДД отметили, что проведение подобных мероприятий способствует повышению уровня культуры поведения на дороге.

Сергей Булгаков