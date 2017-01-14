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В РА стартовал третий этап Всероссийской олимпиады школьников

В этом году она проводится по 18-ти общеобразовательным предметам, и трём предметам регионального образовательного компонента. Первым испытанием для школьников стала литература.

Всероссийская олимпиада, это самое масштабное интеллектуальное состязание школьников, в котором ежегодно участвуют более 7 млн. обучающихся средних и старших классов российских школ. Её задача - выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно - исследовательской деятельности. В этом году олимпиада началась с самого гуманитарного предмета школьной программы - литературы.

В этом году принять участие в олимпиаде изъявили желание почти 500 школьников со всех МО РА.

ЕЛЕНА ДАДОЧКИНА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РА: «Открываем мы сегодня литературой. Литература проходит в два этапа - аналитический этап, и завтра - практический тур. Сегодня у нас заявлено 28 школьников, победителей муниципального этапа».

О том, какие задания ждут школьников, не знают даже педагоги и организаторы. Вопросы попадают к ним буквально за 5 часов до начала испытаний. Добавим, что олимпиада продлится до 25 февраля. Последним предметом для её участников станет предмет регионального компонента - алтайская литература.

Алексей Параев