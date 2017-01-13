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В РА утвержден план мероприятий к Году экологии

Наступивший год указом президента страны Владимира Путина объявлен Годом Экологии. Задачи по улучшению окружающей среды станут основными для государства, в том числе и Республики Алтай. Правительством нашего региона уже утвержден план мероприятий на 2017 год. Он будет направлен на развитие просветительской деятельности, охрану природы и строительство объектов.

Отметим, Горный Алтай славится своей уникальностью и богатством природы. Из года в год РА занимает самые высокие места в экологических рейтингах. Первое место в России по особо охраняемым природным территориям. У нас расположены пять объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В своем личном блоге глава Александр Бердников отметил, о необходимости сохранения первозданной природы.

"Мы сегодня очень много делаем для того, чтобы не утратить наши экологические стандарты. На это направлена, например, программа газификации территории республики, развитие солнечной, экологически чистой энергогенерации, открытие экологически чистых производств, развитие в качестве ведущей отрасли экономики оздоровительного и «зеленого» туризма, сельского хозяйства, производство экологической, «органической» продукции сельского хозяйства, питьевой воды.

И мы будем рады любой поддержке наших усилий по развитию именно «зеленой» экономики, по созданию системы управления отходами, по регулированию антропогенного давления на рекреационные ресурсы. Только общими усилиями мы сможем сохранить наше уникальное природное богатство."