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Пенсионеры начали получать единовременную выплату

5 тысяч рублей поступят на банковские счета. Для тех, кто получает пенсию в отделениях Почты России - средства доступны уже с сегодняшнего дня.

Поддержка от государства. Пенсионеры начали получать единовременную выплату - 5 тыс. рублей. В Республике Алтай такую помощь получат около 60 тыс. человек. По старости, по инвалидности, по потере кормильца - выплата предусмотрена всем категориям пенсионеров. Те, кто получают несколько пенсий получат только одну выплату. 5 тысяч рублей начнут перечислять через кредитные организации и выдавать через почту с 13 января.

В России эта работа должна завершиться 28 января. Однако в Республике Алтай выплаты планируют провести раньше и закончить распределение до 24 января. Через почту России выплату получат около 20 тысяч граждан.

ОКСАНА АДАРИНА, НАЧАЛЬНИК ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ "ПОЧТЫ РОССИИ": «Денежные средства поступили в полном объеме. Выплата производится с 12 января. С 13 числа выплата производится согласно графику получения пенсий. Кто получил пенсию до 13 числа - дополнительно по индивидуальному графику».

Проживающим в домах престарелых 5 тысяч рублей будут выплачиваться полностью, без удержаний за проживание. Также нельзя будет удерживать эти средства по судебным решениям, исполнительным листам. Единовременная выплата - это не замена индексации. По словам сотрудников пенсионного фонда, в феврале, апреле и августе 2017 году пенсии также будут проиндексированы.

Ольга Усольцева