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Сегодня РА вспоминает Григория Ивановича Чорос-Гуркина

В честь 147-ой годовщины со дня рождения выдающегося общественного и политического деятеля, художника состоялся торжественный митинг. Власть, общественность и творческая интеллигенция в очередной раз отметили роль Гуркина в жизни Горного Алтая, и как важно сохранить эту память для потомков.

ОЛЕСЯ ОВСЯНКИНА: «Трудно переоценить значение личности Григория Чорос-Гуркина, который стал не только легендой сибирского искусства, не просто первым алтайским этнографом и фольклористом, он - просветитель и политик, который отстаивал независимость и равноправие алтайского народа. Сегодня здесь собрались те, кто помнит и чтит память поистине великого человека».

В преддверии 100-летия революций: февральской и октябрьской, и 80-летия, так называемого "большого террора". Это те события, которые на долгие годы определили развитие не только нашей малой родины, но и страны в целом. Свой отпечаток эти страницы истории оставили и в судьбе Григория Чорос-Гуркина, который за свои идеи тогда, в 1937-ом, был назван "врагом народа", арестован и расстрелян. В 56-ом его реабилитировали, а желание сделать регион самодостаточным все же было воплощено.

МИХАИЛ МАРГАЧЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Это как раз реализация тех идей и мыслей Григория Ивановича о создании Ойротской автономной области, он стоял у истоков, а о конституции он мог только мечтать, об этом он мог только говорить и из-за этих мыслей, из-за этих идей он и пострадал».

Мастерство и талант Чорос-Гуркина, как художника, были известны и за пределами Горного Алтая. Он был учеником и последователем известного пейзажиста Ивана Шишкина, воспитанником Императорской Академии художеств, первым профессиональным художником из представителей коренных народов Сибири. Вся творческая сторона его жизни была посвящена Алтаю, его картины, даже во времена учебы, активно приобретали известные коллекционеры и любители искусства. Но художник не просто рисовал, он собирал героические сказания, народные сказки, легенды, песни, образцы музыки и прикладного творчества, что еще раз говорит о необъятной любви к своей малой родине.

ВЛАДИМИР ТЮЛЕНТИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - ЭЛ КУРУЛТАЙ РА: «Это день памятен для всех нас. Вспоминая, мы даем дань уважения этому великому нашему земляку, человеку, который дал своему народу, прежде всего, веру в себя, веру в свою самодостаточность».

Традиционный митинг завершился возложением цветов. И как неоднократно подчеркивал глава субъекта Александр Бердников, в регионе и сегодня делается немало, чтобы сохранить сегодня память о великом человеке – и культурные мероприятия: выставки и театральные постановки; так же при поддержке Правительства региона реконструируется дом-усадьба Чорос-Гуркина в селе Анос. А его именем названы улицы, учебные заведения, культурные объекты и государственная премия за особые достижения в области литературы и искусства, в спорте, в социальной сфере, за большой вклад в развитие национальной культуры.

Олеся Овсянкина