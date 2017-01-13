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16% осенних призывников РА имели высшее образование

Итоги осеннего призыва в ряды вооружённых сил РФ. Их подвели на селекторном совещании, в котором приняли участие и представители нашего региона. Напомним, что призывная кампания завершилась 31 декабря. Как было отмечено, задачи поставленные президентом страны перед военными комиссариатами страны выполнены в полном объёме. Так из РА в ряды Вооруженных сил было направлено более 400 новобранцев.

Итоги призыва на военную службу в расширенном формате. В селекторном совещании приняли участие представители всех подведомственные министерству обороны РФ структуры, военных округов, а также представители органов власти регионов. По данным Минобороны, за три месяца в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования служить отправились 152 тысячи граждан РФ — именно такие цифры были обозначены в «призывном» указе президента страны.

ВАСИЛИЙ ТОНКОШКУРОВ, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ОРГАНИЗАЦИОННО - МОБИЛИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ: «Учитывая, что работой призывных комиссий руководят высшие должностные лица субъектов РФ, итоги прошедшего призыва мы сегодня проводим в расширенном формате с участием их заместителей и военными комиссарами. В ходе призывной компании призвано и направлено на комплектование войск 152 т. граждан, задание на призыв выполнено в полном объёме».

Военные комиссариаты, а также прочие военные ведомства представили данные о выполнении поставленных перед ними задач по призыву граждан на военную службу и обеспечению призывником положенным по закону довольствием. По словам военного комиссара РА Олега Денисенко план по осеннему призыву поставленный перед РА выполнен на 100 %, служить отечеству из нашего региона отправились более 400 новобранцев.

ОЛЕГ ДЕНИСЕНКО, ВОЕННЫЙ КОМИССАР РА: «По итогам работы за год наш военный комиссариат занял в том числе и по призывной работе 1 место среди аналогичных военных комиссариатов 4 разряда. Хотелось бы отметить, что в эту призывную компанию отправлено более 16 % это призывники с высшим образованием».

Ребята из РА этой осенью пополнили учебные части и центры, расположенные на территории всех военных округов страны. И как отмечает Олег Денисенко, за последние три года почти на 50 % сократилось число так зазываемых уклонистов, что говорит о возрастающем престиже службы в вооружённых силах РФ.

Алексей Параев