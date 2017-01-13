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Организовано около 60 кормовых площадок для сибирской косули

Охотники сдали разрешения на добычу косули. Постановлением правительства Республики Алтай вступил в силу запрет на охоту. Сезон закрыт на 3 недели раньше. Ранняя зима и обильные снегопады - сибирская косуля, мигрировавшая из соседних регионов, оказалась в тяжелом положении. Силами жителей районов, в том числе и охотниками, в республике организовано около 60 кормовых площадок.

Животные вынуждены выживать в суровых условиях. Снежный покров, установившийся еще в конце октября, совпал с периодом миграции сибирской косули. Местные ушли в высокогорье. Прибывшие из Алтайского края и Казахстана - не нашли в республике кормовую базу - привычные места для выпаса оказались под снегом.

Косули выходят к населенным пунктам, в буквальном смысле бросаются под колеса машин. Оперативники комитета по охране животного мира отгоняют их подальше от людей.

Ситуация аномальная. На этих кадрах видно - обычно резвые косули с трудом передвигаются по большому снегу. Животные, особенно молодняк, могут погибнуть в поисках пищи. В такой ситуации жители республики отказались от варварской охоты - все сдали разрешения, их было выдано около 700. На сельских сходах собрали деньги, закупили корма, организовали подкормочные площадки.

АЙДАР ОЙНОШЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЖИВОТНОГО МИРА РА: «На сегодня в Онгудайском, Чемальском, Шебалинском и Улаганском районах нами организовано более 50 кормовых площадок, где провели биотехнические мероприятия. Очень большое участие принимали охотники республики и неравнодушные. Даже те, кто никогда не брал в руки оружие».

Косули приняли помощь охотников, после того как в сено добавили соль. Все площадки пользуются спросом среди диких животных. Они не будут пустовать, пока не растает снег, обещают местные жители.

ЮРИЙ СУРТАЕВ, ДЕПУТАТ ЧЕМАЛЬСКОГО РАЙОНА: «На данное время стоит теплая погода, которая благоприятна для сохранения косули. В феврале, марте мы будем еще завозить сено - до начала миграции косули».

Охота на косулю запрещена. Штраф от 20 до 60 тысяч за одно добытое животное. Браконьеров это не останавливает. Оперативники продолжают рейды.

По последним данным, популяция сибирской косули в республике около 20 тысяч особей. Условия охоты на следующий сезон будут пересмотрены. Глава республики Александр Бердников призвал жителей республики проявлять уважение к природе и не трогать попавших в беду животных, пришедших к человеческому жилью.

Ольга Усольцева