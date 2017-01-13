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Как и где можно активно отдохнуть в Горно-Алтайске?

Спортивный досуг от катания на коньках до беговых и горных лыж. Зимние виды спорта все больше набирают популярность среди горожан и гостей республиканской столицы.

Лыжная база в урочище Еланда. Традиционное место отдыха горожан и любителей беговых лыж. Чистый воздух, чистый снег, и, если повезет, морозец и яркое солнце, станут вашими спутниками на лыжной прогулке. Трассы различного уровня сложности как для профессионалов, так и новичков-любителей. За последние пять лет, по статистике, желающих попробовать свои силы в этом виде спорта ежегодно увеличивается на 10%. Возрастной диапазон также довольно широк. Как говорится: "от мала до велика".

ДМИТРИЙ САФРОНОВ, ДИРЕКТОР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ШКОЛЫ ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА РА: «Если раньше в основном это были люди либо молодые, либо в возрасте, то сейчас уже люди дошкольного активно начали вставать на лыжи с родителями, дедушками и бабушками, на лыжне мы встречаем даже людей в возрасте 80 лет».

На лыжной базе вам предоставят в прокат лыжи /150 рублей/час, а главное, если вы начинающий, проконсультируют по технике бега.

В городе несколько ледовых катков. Одна из самых любимых - площадка медицинского колледжа. Если есть свои коньки - хорошо, если нет - работает прокат. 50 руб. в час. Молодежь, в основном катается динамично, люди постарше наслаждаются неспешным катанием на открытом воздухе.

Свою дозу адреналина можно получить на крутых склонах Комсомолки и Тугаи. Горнолыжники уже вовсю обкатывают любимые горы, которые находятся в черте города. Благо в этом году снега хватает, а Комсомольская еще и искусственно оснежается, что позволяет продлить горнолыжный сезон. Современный бугельный подъемник доставит вас на самую вершину, а оттуда весь город как на ладони. Если вы предпочитаете скорость и драйв - горные лыжи ваш неоспоримый выбор.

МИХАИЛ КЕССЕЛЬ, ДИРЕКТОР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ПО ГОРНЫМ ЛЫЖАМ И СНОУБОРДУ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Если говорить о том где тренироваться, то конечно больше на горе Комсомольская. А по привлечению и развитию туризма, то больше народу и спортсменов-любителей, ветеранов, каталось на горе Тугая. Все просто помнят эту горку, она давным-давно знаменитая. Все с удовольствием встали. Снега много. Утрамбовано».

Весь лыжный инвентарь, а также сноуборды можно взять в прокат. Он работает по выходным. И попробовать свои силы на довольно крутых, но таких родных склонах Тугаи и Комсомолки. И все же, чтобы вы не выбрали - коньки, беговые лыжи, или лыжи горные, главный приз во всем этом один - это ваше здоровье.

Владимир Виноградов