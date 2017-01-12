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РА в числе регионов с самым низким показателем роста цен за минувший год

По данным Алтайстата, индекс составил 103,8 процентов, тогда как сначала 2015 года он был 112,5. Эти данные говорят о значительном сокращении темпов инфляции. Потребительские цены на продовольственные товары выросли за год в среднем на 3 процента, на непродовольственные - 4 и 6, услуги - на 3,7. В основном подорожали масло и жиры, мясные консервы, чай, кофе, рыбопродукты и алкогольные напитки.

А вот фрукты и овощи, сахар и некоторые виды круп за 2016 год значительно подешевели. Из группы непродовольственных товаров список по росту цен возглавили табачные изделия, а среди наблюдаемых видов услуг возросли ветеринарные. Также специалисты отмечают подорожание топлива, в среднем на 6 процентов.

Лидером же в Сибири по росту цен за 2016 год стала Иркутская область. По данным статистики второе место занимает Алтайский край и замыкает тройку Томская область.