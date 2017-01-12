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Борьба с "фанфуриками" продолжается

Прокуратура города совместно с управлением Роспотребнадзора провели рейд по торговым точкам столицы. Напомним, с декабря прошлого года, введен временный запрет на розничную продажу спиртосодержащих непищевых товаров. Однако, как показала проверка, некоторые предприниматели, все же продолжают реализацию данной продукции.

ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Были проверены 53 объекта, расположенных на территории города. В результате проверок были выявлены нарушения, возбуждены дела об административных правонарушениях. Работа продолжается».

Всего же по Республике Алтай за последние две с половиной недели проверено 260 объектов, изъято более 1200 лосьонов. 5 индивидуальных предпринимателей привлечены к административной ответственности.