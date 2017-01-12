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Нацпарку и заповеднику вручили ключи от снегоходов

Первые подарки в Год экологии и особо охраняемых природных территорий. Сайлюгемский парк и Алтайский заповедник получили ключи от снегоходов. Символично, что их вручение совпало с официальным стартом Года экологии в России.

Год экологии и заповедных территорий обещает стать удачным для Республики Алтай. 2 снегохода доставлены из Новосибирска в Горно-Алтайск - подарок от банка ВТБ и Всемирного фонда дикой природы. 2 машины Ямаха Викинг - теперь их владельцы Национальный парк "Сайлюгемский" и Алтайский заповедник.

В юбилейный день заповедников и национальных парков особо охраняемые территории Горного Алтая получают подарки от Всемирного фонда дикой природы (WWF) и банка ВТБ.

Два снегохода прибыли сегодня в национальный парк "Сайлюгемский" и Алтайский заповедник.

Компания "Ямаха" также внесла свой вклад в охраны природы, предоставив природоохранникам транспорт с большой скидкой.

Еще один снегоход уедет в Катунский заповедника, а соседней Туве такой же подарок получит заповедник "Убсунурская котловина".

Научные сотрудники и оперативники заповедных территорий смогут использовать транспорт для борьбы с браконьерами и в научных исследованиях в местах обитания снежного барса. Рабочая лошадка - 47 л.с. лыжи шире, не тонет в снегу, двухтактный, в отличие от 4-тактных - работает при любых погодных условиях.

АЛЕКСАНДР КАРНАУХОВ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТОВ ПО РЕДКИМ ВИДАМ ЖИВОТНЫХ АЛТАЕ-САНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ WWF: «Основное направление - изучение и сохранение кошачьих, чтобы быстро и эффективно работать, чтобы было легче добраться, особенно зимой на снегоходах. В любом случае, вся эта работа для сохранения снежного барса в Алтае-Саянах».

Большой проект WWF и банка ВТБ - пятилетняя программа по сохранению крупных кошачьих в России - амурского тигра, дальневосточного, переднеазиатского леопардов и снежного барса - только стартовал. Первые символичные подарки в юбилейный год заповедной системы уже получены, впереди еще много совместных мероприятий по борьбе с браконьерством на ирбиса, повышению квалификации сотрудников природоохранных организаций, поддержке охраняемых природных территорий, экологическому просвещению населения.

ДМИТИРИЙ ПЕТЮШИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "САЙЛЮГЕМСКИЙ": «Мы сможем охватывать большую площадь. Одновременно за одну разовую поездку. 3 единицы - мы сможем чаще ездить и охватывать больший ареал обитания».

СЕРГЕЙ АБРАМОВ, НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ АЛТАЙСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА: «В прошлом году снегоход при - 45 не заводился, а такие викинги заводились. - Здесь написано, что при -30 не запускается. - У русского человека все запускается, даже японская техника».

Боевое крещение снегоходы пройдут уже в феврале, когда стартуют ежегодные учеты снежного барса и сибирского горного козла. Именно козерог является в Южной Сибири основным объектом питания ирбиса. Для того, чтобы привлечь внимание к вопросам сохранения снежного барса Сайлюгемский национальный парк и Всемирный фонд дикой природы (WWF) организуют пресс-тур для журналистов международных и российских СМИ: Гардиан, National Geografic, Рейтерс, телеканалов Аль Джазира, NBC (ЭнБиСи) - США, ведущих СМИ Нидерландов, телекомпании НТВ и газеты "Коммерсант".

Ольга Усольцева