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45 миллионов рублей должны алиментщики своим детям в РА

Не платишь алименты - жди гостей. Судебные приставы отправились в рейды по злостным неплательщикам. 45 миллионов рублей - это общая сумма задолженности нерадивых родителей, в отношении которых в прошлом году возбуждено более 1200 дел.

То, что у него есть ребенок нерадивый отец вспоминает лишь изредка. Постоянной работы нет - платить алименты нечем. За это должник неоднократно привлекался и к ответственности и к исправительным работам. Однако безрезультатно - долги накапливаются. И сегодня ему вновь назначены обязательные работы, которые как показала проверка судебных приставов, он проходит в Водоканале. Но положенные 80 часов скоро закончатся.

АНЖЕЛА ЧУНИЖЕКОВА, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ по г. ГОРНО-АЛТАЙСКУ УФССП РФ по РА: «После окончании данных работ, если в дальнейшем не будет оплачивать алименты - будет привлечен по статье 157 ч.1»

От уголовной ответственности злостным неплательщикам алиментов все равно не уйти, говорят приставы. Это касается и тех, кто просто сознательно забывает про родительский долг и тех, кто скрывает свои доходы. В прошлом году в законодательстве РФ вступили изменения.

ВЛАДИМИР ДУГАШЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УФССП РФ по РА: «Теперь за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей в течение двух месяцев установлена административная ответственность, привлечение к которой является обязательным условием применения уголовной ответственности. Если после назначения административного наказания за данное правонарушение должник уклонятся от уплаты алиментов, он будет привлечен к уголовной ответственности».

Как показал рейд, постоянные алиментщики по-прежнему есть, и многие задолжали своим детям десятки тысяч. В нашем регионе общая сумма составляет 45 миллионов рублей. В отношении нерадивых пап и мам в прошлом году возбуждено более 1200 дел.

Елена Попова