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Сенатор встретилась с коллективом Горно-Алтайского НИИ сельского хозяйства

В центре внимания - научная сфера. Сенатор Татьяна Гигель встретилась с коллективом Горно-Алтайского НИИ сельского хозяйства. Главная цель - не просто выявить острые вопросы, но и услышать от ученых конкретные предложения, чтобы уже на законодательном уровне внести поправки в действующие программы.

В непростые для нашей страны времена акцент развития направлен, в том числе, на сельское хозяйство. Однако финансирование этой отрасли не всегда доходит до - науки. Именно поэтому член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике узнает о проблемах от тех, кто на протяжении многих лет своими научными разработками вносят неоценимый вклад в развитие агропромышленного комплекса. Ведь для того, чтобы улучшить положение дел, необходимо менять законы.

ТАТЬЯНА ГИГЕЛЬ, ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ: «Два последних года страна оказалась в совершенно других условиях работы и жизни, потребовало очень быстрого изменения законодательства, поэтому мы встречаемся с коллективами и всегда говорим: "Мы не подменяем исполнительный орган власти. У нас есть правительство, у нас есть министерства отраслевые, которые реально с вами работают, которые знают свои задачи и они их исполняют, а наша задача - менять на законодательном уровне, чтобы этим же исполнительным органам было проще работать».

Животноводство, растениеводство и ветеринарная медицина. Институт образован в 30-х годах прошлого века - старейший в Сибири. Основное поголовье скота, кормовые культуры, технологии содержания, кормления и лечения животных - все это создано здесь. А впереди - реорганизация НИИ, который вскоре станет филиалом Алтайского института сельского хозяйства. Что касается проблем, то их не мало, но все они сводится к материальным аспектам. Низкая заработная плата обостряет кадровый вопрос, а выделяемых средств не всегда хватает и на лабораторные экспертизы, и даже на издание собственных научных трудов.

ВИКТОР МАРЧЕНКО, ДИРЕКТОР ГОРНО-АЛТАЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК: «Основная проблема, которая всплывает не только у нас, это, конечно, падение бюджетного финансирование. И институт находится, так сказать, на грани таких возможностей, но все равно все свои силы направляем на то, чтобы не отходить, а наоборот, сближаться с проблемами сельского хозяйства Горного Алтая».

Одни из главных селекционных достижений - уникальные породы марала, два типа пуховых коз и один мясошерстных овец. На финишной прямой еще одна порода козы - белая пуховая, которая приспособлена к круглогодичному пастбищному содержанию. Татьяна Гигель ответила на вопросы специалистов, а ряд предложений будет бы вынесен на обсуждение на федеральном уровне.

Олеся Овсянкина