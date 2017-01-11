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В РА прогнозируют возможное подтопление 97 населенных пунктов

Многоснежная зима усложнит прохождение весеннего паводка. На аппаратном совещании под председательством Главы региона А. Бердникова обсудили вопросы по безопасному пропуску паводковых вод. Снежный покров превышает среднегодовые показатели, поэтому работы должны начаться заблаговременно.

Определить зоны риска, произвести расчет сил и средств, подготовить заявки по потребности в дополнительных ресурсах, медикаментах, продуктов питания необходимо уже сегодня. Александр Бердников дает указания главам муниципалитетов и ведомствам. В зонах риска не должно быть никаких послаблений, подчеркивает глава.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Чтобы в каждом населенном пункте был резервный запас продуктов питания. Пусть это все будет складировано, без оплаты, для этого и власть, главы районов, чтобы в случае возникновения ЧС люди были обеспечены необходимым запасов продуктов питания. Должны быть подготовлены пункты временной эвакуации. Уже сейчас не дожидаясь, когда будет подниматься вода. Чтобы все было четко организовано - постельные принадлежности, кровати, возможность готовить горячую пищу и все остальное».

Синоптики прогнозируют трудности с прохождением весеннего паводка. Особое внимание на верховья рек Кокса и Катунь. Обильные снегопады этой зимы вызывают серьезные опасения, связанные с таянием снега. Ориентируясь на 2014 год, МЧС прогнозирует возможное подтопление 97 населенных пунктов с более чем 30 тысячами жителей.

ИГОРЬ БУКИН, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ по РА: «В зону затопления может попасть около 500 участков автодорог, 240 автомобильных мостов, 1200 опор линий электропередач, 30 линий связи».

Более точный прогноз будет сделан после Усть-Коксинского и Семинского снегомерных маршрутов в марте этого года. По поручению главы региона будут дополнительно приобретены порядка 10 моторных лодок, 10 автономных источников света, полутора сотен спасательных жилетов, а также мобильные системы электропитания.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Более 10-15 источников энергоснабжения. Переносные энергогенераторы. Чтобы мы могли подать для мобильной связи, для решения каких-то бытовых вопросов в населенные пункты, которые находятся в зоне риска. Т.е. ситуация тоже под контролем. Сейчас будут проведены расчеты по необходимым ресурсам по отсыпке, понятно, что всю республику не отсыпешь, но тем не менее мы этой проблемой уже сейчас озадачены и вопросы находятся на контроле».

По словам Замминистра природных ресурсов Евгения Мунатова, ведомство также готовится к пропуску паводковых вод. Имеется более ста единиц техники, в том числе тракторы, бульдозеры, цистерны с мотопомпами для откачки воды.

Владимир Виноградов