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Будет оказана помощь частным подворьям Улаганского района

О прохождении зимовки скота. Этой теме было посвящено рабочее совещание в режиме видеоконференции главы региона Александра Бердникова с руководителями муниципалитетов. Ранняя зима и высокий снежный покров внесли свои коррективы. Сельхозтоваропроизводители были вынуждены полностью перевести животных на стойловое содержание.

Тебеневка скота пока невозможна - снега "по-колено". А в некоторых районах и того больше. Сельхозживотные на вынужденном стойловом содержании. Всего хозяйствами республики всех форм собственности заготовлено 270 тысяч тонн кормов. Как говорится "с запасом". Однако из-за ранней зимы и этого может не хватить. Снежный покров в районах превышает среднегодовые показатели. А в Улаганском районе доходит до метра.

ВИКТОР БЕЗРУЧЕНКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РА: «Я думаю ситуация в Улаганском районе исправится. Благодаря погоде, где-то есть выдувы, территория освобождается что позволяет тебеневать скот. Ну а в остальных районах где заготовили корма ситуация под контролем. единственное, что помощь надо оказать Улаганскому району где снежный покров выше многолетних во много раз».

Нельзя допустить снижение поголовья скота. Это понимают на всех уровнях власти. У нас сельскохозяйственная республика. И для 75% жителей - это единственный источник доходов. Необходимо оказывать поддержку населению. Особенно слабозащищенным: многодетным семьям, неполным семьям, ветеранам.

НИКИТА САНИН, ГЛАВА МО "УЛАГАНСКИЙ РАЙОН": «Сейчас на стоянки дороги расчищены. Ситуация под контролем. Крестьянско-фермерские хозяйства завозят корма в личные подсобные хозяйства. Списки составлены по ЛПХ - поголовье скота расписано полностью по крестьянским хозяйствам и по малоимущим гражданам, которые нуждаются в помощи».

Тем не менее, подчеркивает Александр Бердников, все должно находится под жестким контролем Минсельхоза.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Мы выделили 3 миллиона рублей для возмещения части транспортных расходов для завозки кормов в Улаганский район, посмотрим на другие районы. Понятно, что предпринимались усилия для заготовки резервного запаса кормов, но такая ситуация связана с аномальным снежным покровом. Естественно, что в ноябре скот уже поставили во дворы и мы должны здесь держать руку на пульсе».

Как заверил Александр Бердников, необходимая помощь частным подворьям Улаганского района будет оказана. Однако для этого необходимо произвести все необходимые расчеты. Среди прочего глава дал поручение Минфину, минрегиону и МЧС изучить возможность приобретения дорожной техники для нужд Улаганского и Усть-Канского районов.

Владимир Виноградов