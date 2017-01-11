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На территории колонии создадут исправительный центр

Шанс на исправление. В этом году появился новый вид уголовного наказания - принудительные работы. Они направлены на гуманизацию уголовного законодательства. Опыт перевоспитания осужденных через труд - есть. Напомним, существует несколько видов наказания, не связанных с лишением свободы - обязательные и исполнительные работы.

А в этом году добавились и принудительные. Существенное отличие последних - назначаются сроком от 2-х месяцев до 5 лет и заключаются в привлечении заключенного к труду в местах определенных органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы. Жить осужденным придется в исправительных центрах. Индивидуальные спальные места и постельное белье - предоставляются, а вот одежда, обувь и питание за свой счет. Поэтому з/п должна быть такой, чтобы ее хватало.

ОЛЬГА МАЖИНА, НАЧАЛЬНИК УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ФСИН по РА: «Из з/п осужденных производится удержание в доход государства перечисляемое на счет территориального органа уголовно-исполнительной системы в размере от 5 до 20%».

В нашем регионе создание исправительного центра планируется на территории колонии поселения с численностью 30 человек. В случае уклонения осужденных от принудительных работ они заменяются заключением из расчета 1 день в местах лишения свободы за день работ. Отметим, что данный вид наказания не назначается несовершеннолетним, инвалидам, женщинам, имеющим детей до трех лет, беременным, а также женщинам и мужчинам, кому за 55 и 60 лет соответственно.

Кристина Бандура