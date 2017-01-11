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Прокуратура вынесла обвинительное заключение по делу о вырубке 59 кедров

Ущерб в 4 миллиона рублей. Житель Майминского района Давид Сацерадзе обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. По версии следствия в феврале прошлого года Сацерадзе, будучи заместителем генерального директора компании "Ковчег" с помощью наемных рабочих срубил 59 кедров. Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение.

ЕЛЕНА ОШЛЫКОВА, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ: «В целях возмещения причиненного преступлением ущерба в ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Чойский районный суд для рассмотрения по существу».

Противозаконные действия злоумышленника причинили ущерб лесному фонду РФ около 4 миллионов рублей.