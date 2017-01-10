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К изучению основ социального предпринимательства привлекут людей с ограниченными возможностями

Стартовая площадка для бизнеса - в рамках государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства. В Майминском районе в 16-том году своё дело смогли открыть или продолжить более 30 человек.

Помочь начинающим предпринимателям открыть свой бизнес, который бы не только приносил доход самим бизнесменам и пополнял районную казну, но и имел бы социальную составляющую. Для этого в 2016 году впервые были организованы курсы социального предпринимательства. Научиться основам ведения своего дела могли все инициативные жители района.

ЛЮДМИЛА НЕРЕТИНА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА: «Более 30 человек жителей Майминского района из разных сёл воплощали свои идеи в бизнес - проектах по разным направлениям это и строительство, и сельское хозяйство, парикмахерские услуги бытовое обслуживание, ну и другие направления».

Социальный аспект проекта заключается в том, что среди слушателей курсов было 10 безработных, и по итогам защиты своих бизнес - проектов, пятерым из них были выделены денежные гранты на открытие своего дела. Антон Иларионов, давно хотел заняться разведением домашних животных. После курсов социального предпринимательства, защитил бизнес - проект, получил денежную субсидию. Сейчас в его хозяйстве более ста кроликов.

На кроликах Антон Иларионов останавливаться не намерен. Уже сейчас он думает над арендой земли, и развивать свой агробизнес. Кто-то мечтает о своём хозяйстве, а кто-то стремится реализовать себя в области цифровых технологий, и предоставить населению востребованные услуги, как на протяжении уже нескольких делает Алексей Карпунин, владелец фирмы "Майями - Студио". Несмотря на то что опыт предпринимательства он уже имел, он решил не отказываться от возможности получить субсидию.

АЛЕКСЕЙ КАРПУНИН, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: «Когда я решил открывать уже собственное дело, знакомый мне сказал что можно получить субсидию, то есть те деньги, которые положены как ежемесячные выплаты по безработице, их можно получить разом годовое, что было равно 58 тыс. 800. По договору в течение года предприниматель обязан существовать и выплачивать налоги».

В наступившем году в Майминском районе курсы социального предпринимательства и субсидирование бизнеса будет продолжены. К изучению основ социально - значимого предпринимательства, планируется привлечь в том числе людей с ограниченными возможностями. Это значит, что появятся новые рабочие места, а также новые товары и услуги для населения.