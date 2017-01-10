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Новогодний подарок от Артура Марлужокова

Сольный концерт алтайского баритона состоялся в канун Нового года и собрал поклонников со всей республики.

Ежегодный сольный концерт Артура Марлужокова и государственного оркестра в прошлом году не состоялся. После двухлетней паузы - в Национальном театре вновь аншлаг. Долгожданный концерт любимого баритона. Зал полон. Зрители со всех уголков республики. Не смотря на предпраздничные хлопоты.

Тандем Артура Марлужокова и классического оркестра - который год приводит зрителей в восторг. Высокое искусство в их исполнении стало понятно и любимо всеми. Настоящая музыка не знает ни временных, ни языковых барьеров - ее понимает душа.

Любимые песни + арии из опер. В итоге - новогоднее настроение. Артист и музыканты признаются после концерта, есть усталость, но она не сравнима с тем, что дарят зрители. Благодарные слушатели и поклонники вечной музыки - пожалуй, главная награда.

Ольга Усольцева