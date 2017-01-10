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Как решают проблему с детскими садами в Улаганском районе?

Очередность в дошкольные учреждения республики ликвидирована. Так в Улаганском районе современный детсад "Ырыс" уже как год открывает малышам свои двери.

Уже год как в Улагане работает современный детский сад "Ырыс". Несмотря на то, что райцентр отдалён от столицы. Здесь тоже все по последнему слову техники. В группах - новейшие образовательные приборы, развивающие игрушки. Весь день дети проводят в уютных, теплых и красочных комнатах. Детсад всего посещают 80 детей. С ними занимаются 5 воспитателей, в том числе и психолог-логопед.

АЛЬБИНА ЧЕЛБАШЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА УЛАГАНСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ: «Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья вот такие дорожки, песочницы».

Такие комфортные и так необходимые дошкольные учреждения сегодня есть в каждом районе. Сейчас в Улагане набирают популярность и частные детские сады. Также для малышей от полутора лет открыты семейные и кратковременные группы пребывания.

ЮЛИЯ КУЧАЛУ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО "УЛАГАНСКИЙ РАЙОН": «В данный момент 11 детей посещают семейные группы, 91 ребенок - группы кратковременного пребывания. В январе откроется частный детский сад. 31 заявление уже есть».

Благодаря плодотворной работе правительства нашего региона и лично главы Республики Алтай Александра Бердникова, очередность в детские сады сегодня полностью ликвидирована. Воспитание мальчишек и девчонок в современных и комфортных условиях позволит им лучше подготовиться к школе.

Елена Попова